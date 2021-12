Jenni e Cantoni convocano due bianconeri in nazionale

LUGANO - Sono state diramate in questi giorni le selezioni per le nazionali Under 17 e Under 18, che parteciperanno ai tornei internazionali in programma nel mese di dicembre.

Tra i convocati della U18 guidata alla transenna da Marcel Jenni e Krister Cantoni, figurano due attaccanti bianconeri, entrambi classe 2004: Alessandro Lurati e Ryan Mazzola (quest’ultimo di picchetto). I giovani rossocrociati saranno di scena a Vuokatti in Finlandia.

La U17 di Patrick Schöb prenderà invece parte al Torneo delle Quattro Nazioni di Piestany in Slovacchia. Due i ragazzi della Sezione Giovanile dell’HCL impegnati, entrambi classe 2005: l’attaccante Gioele Pedrazzini e il portiere Mattia Ferrari (picchetto).