Ancora Rapperswil, l’Ajoie si arrende

RAPPERSWIL - Nuova buona prestazione per il Rapperswil che, nella 28esima fatica della sua stagione, ha piegato 6-3 l’incostante Ajoie.

Favoriti della vigilia, i sangallesi non hanno entusiasmato ma sono comunque riusciti ad arrivare puntuali all’appuntamento con i tre punti. Partiti lenti, non si sono scomposti davanti al vantaggio ospite (Rohrbach al 9’): con Lammer e Djuse, già prima della prima sirena hanno infatti ribaltato il punteggio. Poi hanno accelerato, prendendo il largo con Cervenka (28’), Zangger (29’) e Forrer (37’). A quel punto hanno - colpevolmente - alzato il piede dall’acceleratore, permettendo così ai giurassiani di abbozzare un recupero. Gli ospiti hanno segnato con Fortier (40’) e Devos (43’) ma non sono stati in grado di fare altro. Il Rapperswil, ora primo a pari merito con lo Zugo (ma con due partite giocate in più), ha così chiuso i conti al 58’ ancora con Zangger.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)