Sfide complicate per Ambrì e Lugano

BIENNE / LUGANO - Due sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque partite e… tanta voglia di ripartire. Protagonista di un periodo che, per quanto riguarda i risultati, tende al grigio piuttosto che ai colori scintillanti, l’Ambrì entra nel weekend con la determinazione di chi vuol mostrare di essere nonostante tutto padrone della situazione. Di essere pronto a voltare pagina. Il problema - se così si può dire - è che, nello sport, per voltare pagina c’è solo un modo: fare risultato. Questo dovranno quindi fare i biancoblù, che si troveranno tuttavia a misurarsi con avversarie (per loro) pessime. Messi insieme appena tre successi esterni in undici match (a Zurigo e Ginevra nelle prime due trasferte e poi con il 4-10 ottobrino di Ginevra), oggi i sopracenerini andranno a far visita a un Bienne che nell’ultimo mese in casa ha perso solo una delle cinque partite disputate. Domani ospiteranno invece lo Zugo, ovvero la squadra più produttiva della Lega quando costretta a giocare lontano dalle mura amiche. Saranno incroci difficili, ma proprio nelle difficoltà la truppa di Luca Cereda ha spesso saputo esaltarsi…

Il fine settimana vedrà invece il Lugano scendere in pista una sola volta. Ma sarà una sfida tosta: levati alcuni cerotti ma immediatamente costretti a metterne altri (anche se ormai la squadra è ora quasi al completo), questa sera alla Cornèr Arena i bianconeri accoglieranno la capolista Friborgo. Seppur svuotati dalle fatiche europee, i Dragoni sono pronti a un ultimo sforzo prima di staccare la spina per un paio di giorni. Saranno quindi concentrati e affamatissimi. La prestazione che saprà fornire, prima ancora che il risultato che otterrà, dirà a che punto è la maturazione del gruppo guidato da coach McSorley.

Ti-press (Alessandro Crinari)