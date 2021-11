Ambrì, Lugano e le altre: quanto sono dipendenti dagli stranieri?

AMBRì/LUGANO - Quanto le tredici squadre di National League sono dipendenti dagli stranieri? Quanto questi incidono su di esse? Nel nostro campionato gli import - da cui a volte ci si aspetta perfino troppo, che risolvano le partite da soli - accendono sempre la discussione, dividendo tifosi e addetti ai lavori.

Il team che maggiormente viene spinto dai suoi stranieri è il Langnau: i soli Olofsson, Pesonen, Grenier e Saarela hanno messo a segno il 61% dei gol totali realizzati sin qui dai bernesi. Con oltre il 50% c'è anche il Ginevra. Essere dipendenti dai giocatori non rossocrociati non è però sinonimo di successo: Tigri e Aquile, infatti, albergano nei bassifondi della classifica.

Un’ulteriore dimostrazione di quanto gli import non siano tutto la forniscono Rapperswil e Ambrì, formazioni che in questa speciale classifica occupano gli ultimi due posti con rispettivamente il 27% e il 18%. Nonostante ciò, infatti, sangallesi e leventinesi stanno disputando un buon campionato, al di sopra delle aspettative. Certo, specialmente in Leventina è lecito attendersi molto di più, in particolar modo da un Kozun incapace di andare a segno addirittura dalla seconda giornata. Questo aspetto, però, almeno per ora, viene mascherato dall'ottima vena realizzativa di altri giocatori e dal buon mix fra le linee trovato da coach Cereda.

E il Lugano? Un terzo delle reti bianconere porta la firma di giocatori d'importazione. Una media alzata dall'ottimo contributo dell'appena arrivato Libor Hudacek, capace di mettere a bilancio sei reti in altrettanti incontri.

LA SPECIALE CLASSIFICA Langnau 38 reti straniere sulle 62 totali segnate/61%

Ginevra 28 su 51/54%

Ajoie 16 su 35/45%

Zurigo 25 su 61/40%

Berna 21 su 54/38%

Zugo 23 su 62/37%

Davos 24 su 67/35%

Bienne 20 su 62/32%

Lugano 18 su 55/32%

Friborgo 19 su 63/30%

Losanna 16 su 52/30%

Rapperswil 16 su 59/27%

Ambrì 9 su 50/18%

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)