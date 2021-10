Doppio impegno per le due ticinesi

AMBRì/LUGANO - Archiviato un martedì con vittoria, per Ambrì e Lugano è giunto il momento di tornare in pista in vista di un doppio turno appetitoso. Questa sera i biancoblù saranno impegnati a Zugo per poi ricevere domani l'Ajoie alla Gottardo Arena, mentre il Lugano si recherà a Bienne prima di ospitare il Ginevra.

In casa leventinese non si può che essere felici per come stanno andando le cose. Con 27 punti in 18 partite Bürgler e compagni sono incollati alla parte alta della classifica, a un nonnulla dalle squadre che nel mese di marzo staccheranno il pass diretto per i playoff. Il gruppo gira e con il passare delle partite Luca Cereda sembra aver trovato il giusto assetto e il giusto mix nelle linee. L'unica nota stonata è l'apporto degli stranieri, ancora insufficiente. Basti pensare che negli ultimi undici incontri, i cinque import a disposizione del coach di Sementina hanno realizzato appena due reti (una D'Agostini e una McMillan). Ad oggi, la situazione viene però mascherata dall'ottima produzione generale degli svizzeri.

Un po' più a sud c'è un Lugano che dovrà assolutamente confermare la vittoria colta sull'Ajoie. Un successo, quello maturato contro i giurassiani, che ha permesso alla truppa di Chris McSorley di guadagnare un po' di fiducia dopo un periodo alquanto complicato. I bianconeri vogliono finalmente regalarsi una spirale positiva. Nel sin qui balbettante primo scorcio di campionato, soltanto una volta Fazzini e compagni sono riusciti a ottenere due vittorie di seguito. Insomma, non certo un ruolino di marcia degno di una squadra che punta in alto. Nonostante sin qui la sfortuna, soprattutto in chiave infortuni, sembra aver preso casa proprio a Lugano...

Ti-press (Alessandro Crinari)