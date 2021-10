Ambrì cinico, Langnau ribaltato

di Antonio Fontana

AMBRÌ - L’Ambrì ha saputo lasciarsi alle spalle un weekend poco felice – che l’aveva visto perdere contro Zurigo e Friborgo – conquistando tre punti nella sfida casalinga con il Langnau, grazie ad una prestazione convincente.

Al principio dell’incontro, i biancoblù – quest’oggi privi degli infortunati McMillan e Dal Pian – davano la sensazione di poter ferire immediatamente i Tigrotti, mostrando maggiore vigore e convinzione nell’approccio al match. I sentori iniziali sono però presto stati smentiti: a sbloccare le marcature è stato infatti il Langnau con il suo numero 82 Pesonen (8’53”). Il colpo incassato non ha comunque mitigato l’atteggiamento propositivo fatto vedere da Fora e soci, che nel prosieguo della frazione iniziale hanno tentato a più riprese di rendersi pericolosi nel terzo di pista avversario.

La reazione leventinese si è concretizzata all’alba del periodo centrale. La compagine sopracenerina è scesa sul ghiaccio ancor più rabbiosa, ribaltando il Langnau nel giro di pochi minuti. Prima Kneubuehler ha infilato il punto dell’1-1 (21’52”) e poco dopo un’iniziativa di Bürgler ha portato avanti i padroni di casa (25’08”). Non pago, il complesso di Luca Cereda ha poi sciupato un paio di ghiotte chance per mettere in cassaforte il risultato (in maniera particolare con D’Agostini e Pestoni).

Anche nell’ultimo terzo di gara è stato più vicino l’Ambrì a rimpinguare il suo vantaggio che il Langnau a pareggiare i conti. Dopo diverse occasioni mancate, Grassi ha chiuso definitivamente i conti mettendo a segno il sigillo del 3-1 a due minuti e mezzo dalla sirena. I padroni di casa hanno così evitato il potenziale forcing finale della compagine bernese, portando a casa in tranquillità la vittoria.

Archiviato il match odierno, l’Ambrì dovrà concentrarsi alla preparazione delle sfide in programma il prossimo weekend, durante il quale dovrà battersi contro Zugo e Ajoie.

AMBRÌ – LANGNAU 3-1 (0-1; 2-0; 1-0)

Reti: 8’53” Pesonen (Schilt) 0-1; 21’52” Kneubuehler (Bürgler, Hietanen) 1-1; 25’08” Bürgler (Dotti) 2-1; 57’32” Grassi (Pestoni) 3-1.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Fischer, Hächler; D’Agostini, Regin, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi.

Penalità: Ambrì 3x2’; Langnau 5x2’.

Note: Gottardo Arena, 5’378 spettatori. Arbitri: Lemelin, Hungerbühler, Obwegeser, Wolf.

Ti-press (Alessandro Crinari)