Ambrì e Lugano... fra le mura amiche

LUGANO/AMBRÌ - Nella serata odierna Ambrì e Lugano scenderanno sul ghiaccio per disputare rispettivamente la 18esima e la 19esima partita di National League.

I biancoblù – tre battute d'arresto nelle ultime quattro uscite stagionali – ospiteranno alla Gottardo Arena il Langnau e non potranno fare affidamento né su Brandon McMillan né su Giacomo Dal Pian. I due giocatori si sono infatti infortunati lo scorso weekend contro il Friborgo e non potranno essere a disposizione di Luca Cereda per alcune settimane. Entrambi sono alle prese con delle lesioni muscolari: il canadese dovrà restare ai box per circa due settimane, mentre il ticinese tre.

Dal canto loro i bianconeri affronteranno davanti ai propri tifosi il fanalino di coda Ajoie. Per McSorley – cinque ko negli ultimi sei incontri, calcolando anche la sfida di Champions League con l'Eisbären – si tratta di una buona occasione per invertire la striscia negativa di risultati.