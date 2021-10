Weekend magrissimo per le ticinesi

LUGANO/AMBRì - Non è certo stato un weekend fortunato quello appena andato agli archivi per le due ticinesi, capaci di racimolare un punticino sui dodici disponibili.

Punticino che ha raccolto venerdì sera il Lugano in quel di Langnau grazie a una doppietta di Hudacek realizzata nell'ultimo minuto di gioco. Quello dello slovacco è stato l'unico guizzo bianconero di un fine settimana altrimenti non certo esaltante. Dodici reti incassate non possono certo far dormire sonni tranquilli al tecnico sottocenerino Chris McSorley il quale, sabato a margine del match perso contro i Tori, si è fatto sentire: «L’attitudine? Qualcuno aveva quella giusta, altri no. Dodici gol incassati non è accettabile».

Con queste parole l'allenatore canadese ha tirato in ballo il lavoro e l'impegno di alcuni dei suoi giocatori, dai quali si attende molto di più. Effettivamente in riva al Ceresio è giunto il momento che alcuni tesserati si carichino sulle spalle maggiori responsabilità. La qualità di certo non manca. Qualità che però viene a mancare anche nella precisione e nel killer instinct davanti alla porta avversaria: con 35 conclusioni di media a partita il Lugano è la compagine che tira di più dell'intera Lega, ma solo il 7,55% di esse finisce in rete (peggio sta facendo solo l'Ajoie).

Dal canto suo l'Ambrì è uscito a bocca asciutta da un weekend comunque complicato. Venerdì alla Gottardo Arena i biancoblù hanno disputato una partita solidissima al cospetto dei Lions, senza riuscire però a portare a casa almeno un punticino che avrebbero meritato. Sabato in terra burgunda, invece, abbiamo assistito a una partita senza infamia e senza lode nella quale il solido Gottéron ha concesso pochissimo alla truppa di Luca Cereda, che nel weekend appena trascorso ha segnato una sola rete.

Zero punti non è però sinonimo di passo indietro per l'Ambrì, che ora ha davanti a sé una settimana importante durante la quale affronterà Langnau e Ajoie in casa (oltre che lo Zugo in trasferta). Due gare, quelle contro bernesi e giurassiani, assolutamente da non sbagliare...

Ti-press (Alessandro Crinari)