Ambrì, così non basta: tre punti al Friborgo

FRIBORGO - Weekend da zero punti per l’Ambrì che, dopo essersi inchinato venerdì - in casa - davanti allo Zurigo, sabato ha alzato bandiera bianca a Friborgo. Lenti a carburare, alla BCF Arena i biancoblù hanno a lungo sofferto la fame della prima della classe, determinatissima dopo il rovescio di Rapperswil, uscendo alla fine sconfitti 3-1.

Con Conz davanti alla gabbia e senza Matt D’Agostini, i leventinesi si sono “giocati” buona parte delle possibilità di piazzare il colpo nel primo terzo, disputato senza mostrare la necessaria attenzione e la giusta concretezza. Immediatamente in difficoltà davanti al ritmo (e alle qualità) dei Dragoni, Fora e soci hanno commesso errori sui due lati della pista, rendendo decisive le situazioni speciali. Primi due powerplay e… due reti per i padroni di casa (Rossi al 9’ e Mottet al 12’), una superiorità e… nulla per i ticinesi.

Subiti gli urlacci di coach Cereda durante la pausa, l’Ambrì si è ripresentato sul ghiaccio con ben altro piglio. Ed è finalmente - per sé stesso e i suoi tifosi - riuscito a creare grattacapi ai rivali. Berra ha cominciato a vedere qualche disco e Dubé ad avere qualche preoccupazione. La pressione biancoblù si è concretizzata al 28’ quando, ben imbeccato da Pestoni, Heim ha dimezzato lo svantaggio. Tornati in partita, i sopracenerini non hanno tuttavia saputo sfruttare l’entusiasmo. Hanno sprecato ancora l’occasione (altri due powerplay) di rientrare definitivamente e, in più, a meno di 4’ dalla seconda sirena si sono fatti sorprendere da Mottet, che ha piazzato l’importantissimo 3-1.

Convinti di poter risalire, i leventinesi hanno cominciato il terzo tempo con la giusta cattiveria agonistica. I Dragoni non si sono in ogni caso fatti sorprendere riuscendo, con esperienza, a respingere ogni attacco e a giocare con il cronometro. Il tempo è corso via veloce, i biancoblù non sono stati in grado di sfondare e così il Friborgo si è presentato agli ultimissimi minuti con un’assicurazione solidissima. Poi si è limitato a gestire attendendo, per sorridere e incassare i tre punti in palio, il 60’.

Settimo della classifica - comunque incollato al sesto posto (ora occupato dal Rapperswil) - l’Ambrì avrà l’occasione di rifarsi martedì, quando alla Gottardo Arena arriverà il Langnau.

FRIBORGO-AMBRÌ 3-1 (2-0, 1-1, 0-0)

Reti: 8’01” Rossi (Schmid, Gunderson) 1-0; 11’28” Mottet (Gunderson, Desharnais) 2-0; 27’42” Heim (Pestoni) 2-1; 36’14” Mottet (Gunderson) 3-1.

AMBRÌ: Conz; Dotti I., Fora; Fischer, Hietanen; Dotti Z., Burren; Pezzullo, Hächler; McMillan, Regin, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Dal Pian, Trisconi.

Penalità: Friborgo 3x2’; Ambrì 4x2’.

Note: BCF Arena, 8’934 spettatori. Arbitri: Stricker, Kaukokari, Huguet, Burgy.

