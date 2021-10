L'Ambrì a caccia di conferme, il Lugano cerca il riscatto

Questa sera l'Ambrì disputa la sua 15esima partita stagionale di National League, mentre il Lugano la sua 16esima. Alla Gottardo Arena la formazione biancoblù accoglie un Losanna in cerca di riscatto dopo il ko casalingo maturato contro il Langnau, mentre i bianconeri saranno di scena nella tana del Rapperswil.

Per l'occasione coach Luca Cereda potrà contare su tutti e cinque gli stranieri, poiché Kozun e Regin si sono ristabiliti dai rispettivi fastidi, mentre il galvanizzato D'Agostini – al rientro lo scorso weekend dopo un lungo infortunio e già autore di una rete (contro il Berna) e di un assist (nel derby) – scalpita per una maglia da titolare. Da segnalare che i leventinesi, tre affermazioni negli ultimi cinque incontri, avranno un grattacapo in più in pista, dato che il nuovo acquisto Michael Frolik debutterà proprio contro di loro.

In casa sottocenerina c'è invece un po' di preoccupazione dopo le tre battute d'arresto consecutive in quattro giorni, da martedì a sabato, calcolando anche la cocente eliminazione in Champions Hockey League. Il Lugano si recherà nella tana del Rapperswil, una delle squadre più in salute del campionato. Ricordiamo che i Lakers, malgrado siano stati sconfitti sabato a Ginevra, hanno colto sette successi nelle ultime dieci gare disputate.

Per provare a contrastare i sangallesi, coach McSorley avrà qualche freccia in più nella sua faretra. Oltre a Bertaggia ed Herburger – completamente recuperati – alla Diners Arena i bianconeri potranno infatti contare sul nuovo arrivo Libor Hudacek. Venerdì a Langnau rientrerà invece Troy Josephs.