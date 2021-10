In rimonta il Berna supera l'Ambrì

BERNA - Dopo le tante e intense emozioni del derby l'Ambrì era atteso dal Berna, affamato di vendetta dopo la sconfitta subita settimana scorsa alla Gottardo Arena. Vendetta riuscita agli Orsi, i quali questa volta sono riusciti ad imporsi sui leventinesi con il risultato di 3-2.

Nella Capitale Luca Cereda ha optato per la medesima formazione vista all'opera 24 ore prima (se si eccettua l'inserimento di Pezzullo per Fischer), confermando in porta Benjamin Conz.

Che Matt D'Agostini avesse una grandissima voglia di tornare a giocare l'ha confermato anche questa sera, portando in vantaggio i suoi dopo soli 20 secondi con una conclusione velenosa che ha trafitto Wüthrich. Nei primi 20' l'Ambrì ha letteralmente dominato la scena, schiacciando un Berna timoroso e praticamente mai pericoloso. Dopo due ghiottissime occasioni capitate a McMillan e Zwerger (palo), i ticinesi hanno colpito sul finire di tempo addirittura con l'uomo in meno sul ghiaccio: in 2c1 Pestoni ha servito un disco d'oro ad Heim, che non ha lasciato scampo al suo ex compagno.

In apertura di periodo centrale gli Orsi hanno ingranato una marcia in più, trovando al 27'34'' il primo gol di serata con Henauer, bravo ad aggirare la gabbia e battere Conz in velocità. Subito dopo la formazione di Johan Lundskog ha potuto beneficiare di un lungo periodo in 5c3', durante il quale Conacher ha colpito un palo interno. Soltanto un paio d'interventi provvidenziali del portiere leventinese hanno permesso ai ticinesi di guadagnare il secondo riposo in vantaggio.

Il terzo periodo si è aperto con una grandissima occasione per Zwerger, che a tu per tu con il portiere bernese non è riuscito a riportare i suoi sul +2. Gol sbagliato, gol subito? Proprio così. Al 48' è infatti giunto il pareggio del Berna con Scherwey, lasciato troppo libero davanti a Conz.

Nell'ultimo spezzone di gara è subentrata un po' di stanchezza nei ranghi leventinesi al cospetto di una formazione che venerdì sera non era scesa sul ghiaccio. Al 53'02'' gli Orsi hanno così trovato il gol risolutore con un inserimento di Untersander. Il forcing finale senza portiere non ha partorito l'agognato pari e così il weekend dell'Ambrì è andato agli archivi con i tre punti conquistati venerdì sera nel derby.

BERNA-AMBRÌ 3-2 (0-2, 1-0, 2-0)

Reti: 00'20'' D'Agostini (Hietanen) 0-1; 19'05'' Heim (Pestoni, 4c5!) 0-2; 27'34'' Henauer (Jeffrey) 1-2; 47'21'' Scherwey (Henauer, Fahrni) 2-2; 53'02'' Untersander (Jeffrey, Fahrni) 3-2.

Ambrì: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Pezzullo, Hächler; McMillan, D’Agostini, Trisconi; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Dal Pian, Incir.

Penalità: 4x2' contro entrambe le squadre.

Note: Postfinance Arena, 13'338 spettatori. Arbitri: Piechaczek, Hürlimann; Schlegelm Gnemmi.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)