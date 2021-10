Ambrì e Lugano di fronte per un nuovo derby

AMBRÌ - Non c’è due senza tre, sperano i tifosi del Lugano, ma l’Ambrì non può permettersi un nuovo capitombolo.

Il terzo derby in due settimane (questa sera, ore 19.45) sarà quello dell’obbligo di rivalsa per i biancoblù e quello del “chiodo scaccia chiodo” per i bianconeri. I sopracenerini hanno perso le ultime dieci stracantonali disputate. Certo, due erano amichevoli e non avevano punti in palio; questo enorme digiuno sta però diventando un problema. Per i tifosi prima di tutto, costretti a subire gli sfottò dei rivali addirittura dal febbraio 2020, e pure per giocatori e staff tecnico che ormai, come fossero tori davanti alla muleta, pensano solo all’incornata decisiva. Per piazzarla - o almeno per decidere come farlo - Luca Cereda attenderà in questa occasione solo l’ultimo istante. Certa la rinuncia a Kostner, solo dopo aver valutato con attenzione le condizioni di Kozun e Regin il coach sceglierà infatti come disegnare le linee per la sfida della Gottardo Arena. Più che su schemi e tecnica, l’allenatore dei leventinesi dovrà in ogni caso puntare sulla voglia (di rivalsa) dei suoi uomini, che nei primi due derby hanno peccato di continuità, producendo fiammate buone per spaventare i cugini ma non per farli cadere.

I bianconeri, dal canto loro, affronteranno la trasferta con la solita formazione un po’ rabberciata - ma dovrebbe tornare Herburger - e con una motivazione tutta da scoprire. Il match più importante della settimana era infatti quello di mercoledì contro gli Eisbären Berlino. La sconfitta (e la conseguente eliminazione dalla Champions Hockey League) che effetto avrà sulla testa dei giocatori del Lugano? Li spingerà a dare il massimo così da digerire più in fretta un boccone amarissimo o, con il serbatoio dell’energia mentale ancora vuoto, li farà scendere sul ghiaccio con il freno a mano tirato? Reazione o passività? In fondo, da una parte o dall’altra del Gottardo, la chiave di volta è la medesima.

Ti-press (Samuel Golay)