Il Bienne torna in testa alla classifica

LANGNAU - Nell'unico incontro "infrasettimanale" di National League il Bienne è andato a far la voce grossa a Langnau, imponendosi senza discussioni per 4-1. Per la formazione di Antti Törmänen sono andati a segno Hügli (15'), Rajala (17' e 29') e Brunner (23'), di Schilt (47') il punto della bandiera per i Tigers.

Grazie a questa vittoria Forster e compagni sono tornati in testa alla classifica, con una lunghezza di margine sul Friborgo. Dal canto loro i Tigrotti restano all'11esimo posto a quota dodici punti.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)