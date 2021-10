Cresce l'attesa per il secondo derby stagionale

LUGANO - In previsione del derby di domani alla Cornèr Arena, il Lugano comunica che le casse saranno aperte a partire dalle ore 18.00.

Per evitare le colonne e facilitare il lavoro degli addetti al controllo del certificato COVID e dei titoli di accesso alla pista la società bianconera invita i tifosi ad acquistare i biglietti ancora disponibili per le tribune e per gli spalti direttamente online sul sito www.hclugano.ch/biglietti/ e a raggiungere la pista con sufficiente anticipo.

A partire dalle ore 18.00 tutte le mescite della Cornèr Arena proporranno nuovamente uno sconto speciale sulla consumazione della birra Eichhof con la modalità Happy Hour: “acquisti tre birre, ne paghi due!”

Lo Shop’41 con tutti i prodotti del merchandising bianconero sarà aperto già a partire dalle ore 13.00 (clicca qui per acquistare online)

Pure in funzione dalle ore 17.00 sul sedime del P&R Resega sarà l’abituale tendina per l’esecuzione dei test rapidi COVID-19 in collaborazione con il Centro Medical Village di Manno.

