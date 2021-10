Facile vittoria del Davos sull’Ajoie

DAVOS - Centotrentadue secondi. Tanto è servito al Davos per archiviare la pratica-Ajoie.

In gol con Stransky, Nussbaumer ed Egli nei primi 2’12” di confronto, i grigionesi non hanno infatti dato scampo ai giurassiani, che pur si erano presentati alla Vaillant Arena carichi di buone intenzioni. Il triplice svantaggio li ha invece fatti deragliare, per non tornare più in carreggiata. Reduci da due sconfitte consecutive, i gialloblù hanno chiuso la domenica con i gol di Rasmussen, Schmutz e Knak per il 6-0 finale.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)