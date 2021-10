Il Lugano s'inchina al Losanna

di Antonio Fontana

LUGANO - Il Lugano continua ad alternare successi ed insuccessi, incapace di trovare una quadra che possa dare costanza. 24 ore dopo la vittoria ai rigori contro l’Ambrì, la compagine bianconera è infatti uscita sconfitta per 1-4 dalla sfida contro il Losanna.

Visti i recenti infortuni di Schlegel e Herburger – aggiuntisi alla già lunga lista degli indisponbili – Chris McSorley è stato costretto ad apportare delle modifiche alla formazione. A difendere la porta bianconera c’era quindi Thibault Fatton – alla terza presenza stagionale – mentre lo schieramento offensivo è stato interamente riorganizzato, con Carr scivolato in seconda linea e Walker in prima.

All’alba del match la compagine sottocenerina è parsa poco tonica, probabilmente ancora appesantita dalla dispendiosa prestazione fornita ieri alla Gottardo Arena. Dopo una piatta fase iniziale, il Lugano ha ceduto il pallino del gioco Losanna, che ha cominciato ad incrementare la sua presenza all’interno del terzo di pista offensivo. La pressione vodese ha dato i suoi frutti quando Tim Bozon, lasciato troppo libero di concludere, ha trafitto Fatton portando in vantaggio i suoi (16’54”).

Nel periodo centrale Arcobello e compagni sono scesi sul ghiaccio decisamente più determinati, mettendo in pericolo la porta difesa da Stephan. I padroni di casa hanno sfiorato il pari a più riprese, specialmente in occasione del ferro colpito da Morini. I Leoni hanno però beffato la formazione di McSorley, colpendo in contropiede per ben due volte nel giro di pochi minuti. A raddoppiare le distanze è stata la rete di Heldner (29’19”), mentre Varone ha messo la sua firma sullo 0-3 (32’12”). Di fronte al doppio colpo incassato, il Lugano si è rifiutato di gettare la spugna ed è tornato in avanti nel tentativo di raddrizzare la situazione. Deviando una conclusione di Carr, Boedker è immediatamente riuscito a diminuire il disavanzo (33’10”) e a riaccendere le speranze di rimonta.

Tuttavia in avvio di terzo periodo la strada si è fatta pressoché invalicabile per il Lugano. La squadra ospite è infatti tornata avanti di tre lunghezze grazie al punto del definitivo 1-4, siglato da Frick (41’11”). Nel finale Riva e soci hanno cercato un improbabile colpo di reni, ma si sono dovuti arrendere alla sconfitta.

Il prossimo weekend la truppa di Chris McSorley dovrà affrontare la sfida di Davos e il secondo derby stagionale, ma prima sarà chiamato ad esibirsi in Champions Hockey League contro l’Eisbären Berlin (match in programma martedì alle 19).

LUGANO – LOSANNA 1-4 (0-1; 1-2; 0-1)

Reti: 16’54” Bozon (Kenins) 0-1; 29’19” Heldner (Emmerton, Riat) 0-2; 32’12” Varone (Riat) 0-3; 33’10” Boedker (Carr) 1-3; 41’11” Frick (Kenins) 1-4.

LUGANO: Fatton; Riva, Alatalo; Müller, Nodari; Guerra, Chiesa; Walker, Arcobello, Fazzini; Boedker, Morini, Carr; Stoffel, Thürkaf, Bertaggia; Vedova, Tschumi, Traber; Wolf, Haussener.

Penalità: Lugano 2x2’; Losanna 2x2’.

Note: Cornèr Arena, 5’023 spettatori. Arbitri: Urban, Fluri, Altmann, Burgy.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)