«Un punto guadagnato, peccato per il primo tempo»

AMBRì - Un punticino che, vista come si era messa la partita, può rendere felice il popolo biancoblù. Certo, una sconfitta contro i rivali cantonali brucia sempre, ma i leventinesi hanno avuto il merito di portarla ai supplementari e di muovere la classifica.

Autore del 2-3, Daniele Grassi fotografa così la prestazione dell'Ambrì: «Parlerei di un punto guadagnato. Purtroppo non siamo entrati bene in partita commettendo qualche fallo di troppo. Visti i tanti uomini pericolosi nel loro organico, è sempre meglio evitare le penalità. Nel secondo tempo siamo cresciuti e nel terzo abbiamo giocato il nostro miglior hockey. Peccato non sia bastato per vincere la partita».

Come ti spieghi il difficile avvio di gara? «Non penso fossimo nervosi. In alcune partite non riusciamo ancora a essere costanti per 60'. Oggi è un caso che sia capitato nel primo tempo, ma eravamo pronti».

Il Ticino hockeistico ha finalmente ritrovato il "suo" derby: «Sì, finalmente di nuovo hockey vero. Un ambiente simile non può che stimolarti a dar qualcosa in più sul ghiaccio. Questa sera chi era presente, oltre alla partita, si è potuto godere la grande atmosfera in pista».

Daniele Grassi è sicuramente una delle note positive dell'avvio di stagione dell'Ambrì: «Ogni anno cerco sempre di fare un passo avanti. Devo dire che avverto delle buone sensazioni, ma oggi non sono così felice della mia prestazione. Ho commesso qualche fallo di troppo, uno dei quali ci è anche costato un gol...».

Ti-press (Davide Agosta)