Bianconeri attesi a Friborgo. L'Ambrì cerca riscatto contro il Bienne

FRIBORGO - Appaiate in classifica a quota 14 punti dopo 8 impegni, Lugano e Friborgo si troveranno di fronte questa sera alla BCF Arena, dove i Dragoni di Dubé hanno ottenuto sin qui due vittorie e una sconfitta. L'ultimo acuto, nel weekend, è stato l'1-0 sullo Zurigo con shutout di Berra.

All'insidiosa trasferta in terra burgunda vi arriva un Lugano ancora un po’ incerottato ma comunque in fiducia, con il sudato successo sul Berna che ha dato segnali importanti a coach McSorley. La squadra ha carattere, non dipende da pochi singoli e sa trovare diverse soluzioni per far male agli avversari. Già 13 i giocatori che hanno segnato almeno un gol, con Fazzini (4) e Walker (4) che comandano la speciale classifica davanti a Thürkauf (3) e Morini (3). Tra i Dragoni occhio in particolare ai "soliti" Mottet - Top Scorer dei suoi -, Sprunger, DiDomenico e Desharnais. Per l'occasione i bianconeri non potranno contare su Evan Tschumi, multato e squalificato per due partite per un colpo di bastone a Marc Aeschlimann (Lions).

E l'Ambrì? Caduti anche a Davos, dove non hanno convinto incappando nel quarto ko filato, gli uomini di Cereda cercano riscatto contro il Bienne. Nella loro nuova casa, con la spinta dei propri tifosi, i biancoblù dovranno ripartire dalle basi del proprio hockey (intensità, grinta e sacrificio) per tornare in carreggiata. Per farlo dovranno dimostrare di aver smaltito le scorie negative della trasferta nei Grigioni e dare il 110%, fattori indispensabili contro i Seelanders, capaci di vincere sin qui 8 partite su 9. L’unico stop, 1-4 col Langnau, è arrivato proprio nell’ultimo turno.

keystone-sda.ch (Davide Agosta)