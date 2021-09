Bienne, Zugo e Zurigo a gambe all’aria

RAPPERSWIL - Prima o poi una sconfitta nei 60’ sarebbe dovuta arrivare per Zurigo, Bienne e Zugo. E la sconfitta in campionato è arrivata. Per tutti e tre.

I Lions hanno lottato e graffiato, hanno anche sofferto, ma sono rimasti in partita fino alla fine. Al suono dell’ultima sirena sono in ogni caso stati costretti ad arrendersi davanti a un buon Friborgo, premiato (1-0) da un guizzo di Desharnais.

Non troppa fatica per regalarsi una serata con i fiocchi l’ha invece fatta - un po’ a sorpresa - il Langnau, andato a far la voce grossa (1-4) alla Tissot Arena di Bienne. La doppietta di Pesonen e la rete di Olofsson hanno permesso ai Tigers di volare altissimo contro i “cugini”, che si sono svegliati tardi (Kessler al 52’) e non sono più stati in grado di rientrare. Ancora di Olofsson il punto che ha chiuso i conti.

I Tori sono invece caduti 3-1 a Rapperswil in un confronto nel quale, nuovamente, hanno seminato molto e raccolto poco. Nulla. Avanti con Lander, la truppa di Dan Tangnes si è sciolta alla distanza, permettendo ai sangallesi di scappare con Eggenberger, Zangger e Djuse.

Una vittoria esterna l’ha invece colta il Ginevra che, pur gettando alle ortiche un punto (conduceva 3-1 al 36’, si è fatto riacciuffare al 59’), ha comunque battuto l’Ajoie. I granata hanno archiviato la pratica ai rigori.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)