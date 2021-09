Fine dell’imbattibilità, ma contro lo Zugo l’Ambrì non naufraga

AMBRÌ - Prima sconfitta in campionato per l’Ambrì, combattivo ma… battuto in casa dallo Zugo: 1-4 il risultato finale.

L’imbattibilità, quella della squadra come quella della nuova pista, è terminata; l’Ambrì può in ogni caso ripensare senza troppo crucciarsi alla sfida contro i campioni in carica. Serviva dimostrare continuità dopo le tre vittorie consecutive? Nonostante il risultato negativo, i biancoblù ci sono riusciti. Hanno confermato di potersi battere a un livello molto alto, di saper sgomitare e graffiare per 60’, di riuscire a mettere in difficoltà anche l’avversario più pericoloso. Non poco, anche se la serata si è chiusa a pancia vuota.

In un match parecchio sentito, la truppa di coach Cereda è partita meglio rispetto ai Tori. Ha messo più ritmo e pressione e, in meno di 5’, ha trovato il vantaggio con McMillan. Fortissimo, lo Zugo non si è fatto in ogni caso spaventare dalla zampata dei leventinesi né dall’atmosfera della loro nuova casa. Con pazienza e ordine ha infatti trovato il bandolo della matassa, ha trovato il suo gioco e ha piazzato il colpo, raggiungendo il pari al 14’05” con Djoos.

Il secondo parziale ha riproposto lo stesso copione. Padroni di casa meglio all’inizio e ospiti in “crescendo”. Le folate disegnate dagli uomini di Dan Tangnes - che hanno comunque anche rischiato - hanno lasciato il segno: Senteler prima e Hansson poi, prima del 40’, hanno infatti costruito il pesantissimo 1-3.

Nel terzo terzo i sopracenerini hanno nuovamente cominciato a tutta nella speranza di rientrare in partita. Hanno spinto ma non sono stati in grado di bucare la difesa dei Tori i quali, attenti e sempre velenosi, hanno disinnescato potenziale pericolo, piazzando poi con Herzog la rete della tranquillità (48'52"). Sono così arrivati comodi alla sirena, che ha certificato la loro quinta vittoria filata in campionato.

AMBRÌ-ZUGO 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Reti: 4’41” McMillan (Pestoni) 1-0; 14’05” Djoos (Suri) 1-1; 30’17” Senteler (Simion, Suri) 1-2; 39’35” Hansson (Herzog) 1-3; 48’52” Herzog (Martschini) 1-4.

AMBRÌ: Ciaccio; Dotti I.; Fora; Burren, Hietanen; Dotti Z.; Fohrler; Hächler; Kneubuehler; Regin; Kozun; Zwerger, Heim, Bürgler; McMillan, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Dal Pian.

Penalità: Ambrì 5x2’; Zugo 8x2’.

Note: Gottardo Arena, 6’214 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Hebeisen, Burgy, Duarte.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)