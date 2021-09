AMBRì - L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che la disponibilità di abbonamenti spalti è esaurita. La società biancoblù ringrazia tutti i tifosi per la straordinaria adesione e informa che ad ogni partita sarà comunque disponibile un contingente di biglietti singoli spalti acquistabile online su Ticketcorner.

Inoltre, l’HCAP annuncia che sono ancora in vendita gli ultimi abbonamenti per le tribune e invita i propri tifosi interessati ad acquistare le tessere stagionali per i posti seduti ad affrettarsi.

Infine per quanto riguarda la richiesta dei biglietti singoli per le tribune, il club leventinese chiede ai tifosi di specificare a quale partita vogliono assistere e quanti biglietti desiderano. Ricordiamo che le richieste verranno esaudite in base all’ordine di entrata e sono limitate a seconda della disponibilità.

Per le richieste di abbonamenti e biglietti tribune:

• info@hcap.ch

• 091 873 61 61

Le richieste per gli abbonamenti spalti non possono più essere prese in considerazione.

Ti-press (Samuel Golay)