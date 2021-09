Si torna in pista: impegni in trasferta per le ticinesi

PORRENTRUY/LANGNAU - Impegni in trasferta per le due squadre ticinesi. Il Lugano – dopo il ko interno contro il Langnau – cercherà il riscatto a Porrentruy contro l'Ajoie, mentre l'Ambrì sarà di scena alla Ilfis dove incrocerà i bastoni con i Tigers.

Dopo l'opaca prestazione offerta venerdì alla Cornèr Arena, infarcita di errori banali, il team di Chris McSorley vuole immediatamente voltare pagina. Certo, non sarà facile sul ghiaccio della neopromossa, desiderosa di regalarsi i primi tre succulenti punti nella massima serie. Se però il Lugano scenderà in pista da... Lugano – ciò che non è riuscito a fare nell'ultima gara – di problemi Fazzini e compagni non dovrebbero incontrarne nel Canton Giura. Servirà però tutt'altro registro.

Rispetto alle gare di Champions League, dove aveva destato una buona impressione, nei primi 120' di National League il team sottocenerino non ha infatti convinto. Come però annunciato nella conferenza stampa di inizio stagione, il club è soltanto all'inizio di un nuovo percorso. Servirà dunque tempo per oliare tutti gli ingranaggi e per trovare gli automatismi. Non è certo nel mese di settembre che si vincono i trofei...

Dal canto suo la squadra di Luca Cereda, dopo la sequela di emozioni vissute sabato sera, dovrà immediatamente togliersi l'abito da festa per concentrarsi sulle prossime gare. L'occasione di centrare il terzo successo di fila si presenterà questa sera in terra bernese contro un Langnau capace di strappare quattro punti nel fine settimana. Fora e compagni dovranno tuttavia prestare molta attenzione ai Tigers, in particolare a un certo Jesper Olofsson autore di quattro gol e un assist nelle prime due uscite stagionali.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)