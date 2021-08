Infortunio a un ginocchio, Ajoie orfano di Pouilly

PORRENTRUY - Grosso guaio a Porrentruy. In vista del debutto in National League, l’Ajoie dovrà sicuramente fare a meno di Bastien Pouilly. Infortunatosi ai legamenti di un ginocchio, il 25enne difensore - 35 punti in 61 match la scorsa stagione - dovrà infatti fermarsi ai box per 4-6 settimane.

Da valutare pure le condizioni di Reto Schmutz, infortunatosi a un piede in allenamento.