Steso il Krefeld, vittoria per il Lugano

LUGANO - Quella odierna era una data da cerchiare in rosso sull'agenda dei tifosi del Lugano. Prima l'amichevole contro il Krefeld Pinguine, poi la presentazione della rosa 2021/22 e i festeggiamenti per l'80esimo compleanno del club. Insomma, una bell'abbuffata alla Cornèr Arena: tante le emozioni vissute.

La serata a tinte bianconere è iniziata con la sfida contro i tedeschi, terminata 5-2 in favore dei sottocenerini. Chris McSorley non ha potuto contare su Wolf, Morini, Boedker ed Herburger, tutti impegnati con le rispettive nazionali.

La prima frazione della contesa si è chiusa sull'1-1 in virtù delle segnature di Fazzini (6') e Berlyov (17'). Grazie a due powerplay - tra il 27'52'' e il 29'44'' - i ticinesi hanno poi allungato sul 3-1 con il giovane talento Thürkauf e di nuovo con il "Fazz". I tedeschi hanno accusato il colpo, tanto che 16 secondi(!) più tardi hanno addirittura incassato il 4-1 a firma Troy Josephs.

Nell'ultimo terzo le reti di Carr per i padroni di casa (46') e Lessio per gli ospiti (52') non hanno mutato la sostanza del confronto.

In seguito c'è stato spazio per i già citati festeggiamenti (vedi foto allegate), ai quali - tra gli altri - hanno partecipato anche gli ex giocatori Alfio Molina, Sandro Bertaggia, Bernard Côté, Bruno Rogger, Beat Kaufmann, “Noldi” Lörtscher, Gianmarco Crameri, Régis Fuchs, Andy Ton, Claude Domeniconi, Jean-Jacques Aeschlimann, Andy Näser, Flavien Conne, Keith Fair, Ronnie Rüeger e Marcel Jenni.

Ti-press (Samuel Golay)