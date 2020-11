«Le motivazioni dobbiamo essere bravi a trovarle dentro noi stessi»

AMBRÌ - Quello scorso è stato un weekend "pazzerello" per l'Ambrì. Dalla rimonta imbastita contro il Berna, a quella subita qualche ora più tardi nel derby di Lugano. Continuità: sarà questa la parola chiave alla quale dovranno affidarsi gli uomini di Luca Cereda nelle due sfide del fine settimana contro Rapperswil e Ginevra.

«Il fattore chiave sarà proprio la costanza - le parole di Noele Trisconi - Sia contro il Berna che contro il Lugano abbiamo giocato ad alti livelli, ma soltanto a tratti. Farlo per 40' non basta, l'obiettivo del weekend sarà dunque quello di riuscire a imporre il nostro gioco per 60'. Se è più complicato trovare una costanza di rendimento quest'anno? Più difficile non lo so. Non vogliamo cercare scuse, la situazione è uguale per tutti e dobbiamo trovare noi il modo di essere il più regolari possibile».

Alla Valascia - e nelle altre piste - si respira un'aria quasi surreale...

«L'ambiente è chiaramente diverso. È una sensazione strana, eravamo abituati a essere spinti dal pubblico sul ghiaccio. Adesso le motivazioni bisogna essere bravi a trovarle dentro di sé e all'interno della squadra».

Il club vi ha imposto dei divieti in questo periodo?

«Abbiamo delle regole interne e delle raccomandazioni. Nelle scorse settimane, quando erano ancora aperti, vi era il divieto di andare in discoteca e pub. Insomma è giusto fare attenzione ed evitare quelle attività che oggi possono esporci al pericolo».

Mercoledì è arrivata una bella notizia: gli aiuti a fondo perso allo sport...

«È importante che lo Stato sia venuto incontro allo sport. Adesso le società dovranno fare i loro conti ma per tutti è sicuramente una bella boccata d'ossigeno».

Cosa puoi dirci di Julius Nättinen?

«È un gran giocatore e lo sta dimostrando. Trova la rete con facilità, a volte fa sembrare tutto semplice. In spogliatoio è silenzioso, lavora duramente e sa dove vuole arrivare. Cerca di mantenere sempre alta la concentrazione...».

TiPress