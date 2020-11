HCL: chi saranno i 50 fortunati?

LUGANO - Nel rispetto delle ultime misure contro il coronavirus decise dal Consiglio Federale che impongono la disputa delle partite davanti ad un massimo di 50 spettatori, l’Hockey Club Lugano ha deciso di dare l’opportunità a questa esigua fetta percentuale dei propri abbonati (circa l’1,5%) di assistere alle gare casalinghe di National League e di Swiss Cup dalle tribune della Cornèr Arena.

Il metodo scelto è stato quello del sorteggio tra gli abbonati dei differenti settori.

I fortunati vincitori sorteggiati per le prossime due partite - HCL-ZSC Lions di Swiss Cup in programma sabato 7 novembre e HCL-Ginevra di National League prevista per martedì 10 novembre - saranno contattati telefonicamente dal Segretariato del Club con le informazioni necessarie per l’accesso alla pista.

L’HCL comunica inoltre che il ristorante Club’41 all’interno della Cornèr Arena è regolarmente aperto con la possibilità di seguire le partite sugli schermi televisivi in occasione delle gare della prima squadra bianconera. È richiesta la prenotazione (091/940.10.22).

Gli orari di apertura dello Shop’41 sono invece i seguenti: il giorno partita dalle 16.30 alle 20.30, il mercoledì dalle 13.30 alle 17.30, il sabato dalle 13.00 alle 17.00. Gli acquisti online sono sempre possibili al link https://hcluganoshop.ch/it/ home.

TiPress