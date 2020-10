Trema il Lugano: ora test per tutti

LUGANO - Era solo questione di tempo. La comunicazione del primo contagio nell'hockey ticinese di National League fa comunque effetto. Il primo giocatore risultato positivo al test è Alessio Bertaggia.

L'attaccante sta bene e manifesta solo lievi sintomi. Ora è in isolamento e, conosciuto il suo stato, non ha più avuto contatti con compagni o membri dello staff. Ciò non significa purtroppo che il resto del mondo bianconero sia al sicuro. Anzi. Nella giornata odierna tutti i membri del club si sottoporranno al test del tampone; solo allora si potrà capire quanto grave è la situazione.

Nel frattempo, ovviamente, la sfida di Coppa Svizzera al Pikes Oberthurgau è stata (nuovamente) rinviata.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"L’Hockey Club Lugano comunica che il giocatore Alessio Bertaggia è purtroppo risultato positivo al test del COVID-19 cui si è sottoposto ieri.

L’attaccante bianconero sta bene, si trova in isolamento presso la sua abitazione e, a partire dal manifestarsi di lievi sintomi, non ha più avuto contatto con i compagni di squadra e lo staff.

La società bianconera ha immediatamente avvisato l’Ufficio del Medico Cantonale.

Come da indicazioni di quest’ultimo, l’intera squadra e l’intero staff sportivo si sottoporranno in giornata al test del tampone per definire eventuali altre misure di protezione.

In attesa dei risultati del test del tampone, la squadra e lo staff si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni."

TI-Press