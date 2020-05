AHL, cala il sipario: cancellato il resto della stagione

NEW YORK - L'AHL alza bandiera bianca: la regular season non terminerà e non si giocheranno i playoff. Il campionato 2019/20, inizialmente congelato dalla pandemia, è ufficialmente concluso. «Dopo aver analizzato attentamente la situazione, siamo giunti alla conclusione che nelle condizioni attuali non è possibile completare la stagione: il focus va sul campionato 2020/21», ha commentato con rammarico il CEO e presidente David Andrews.

Resta invece ancora da definire il futuro della NHL, che - tra mille incognite e difficoltà - sta comunque studiando tutte le opzioni per salvare il salvabile. La speranza sarebbe quella di ripartire direttamente con dei playoff a 24 squadre.