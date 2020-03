Cancellati i playoff della KHL

MOSCA - Anche la KHL si è dovuta arrendere di fronte all'emergenza Covid-19.

Il massimo campionato russo ha infatti annunciato - come già successo in tutta Europa - di cancellare i playoff. In un primo momento si era deciso di restare fermi fino al 10 aprile ma - vista la situazione in continuo peggioramento - si è optato per lo stop definitivo.