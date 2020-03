Lotta al Covid-19, stop a SHL e Liiga

Anche Svezia e Finlandia dicono basta. Come accaduto in Svizzera, con i campionati di National e Swiss League definitivamente annullati a causa dell'emergenza coronavirus, anche in SHL e in Liiga i tornei sono cancellati e i titoli non verranno assegnati.

Ricordiamo che in precedenza era già accaduto anche in EBEL e DEL.