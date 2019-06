«Felice per questa chance, ringrazio Habisreutinger e Zanatta»

SAN PIETROBURGO (Russia) - «Sono molto contento, aspettavo questa chance e farò di tutto per sfruttarla», è carico Vladislav Zorin, attaccante russo con licenza svizzera pronto a ripartire dalla VHL. Il 24enne, che in carriera ha indossato anche le maglie di Red Ice Martigny, Ticino Rockets e Lugano, si vuole lasciare alle spalle le difficoltà dell’ultima stagione, iniziata senza un contratto e finita disputando 9 partite (5 punti) coi polacchi dell’Orlik Opole.

«Dopo una brutta esperienza in Polonia sono tornato in Ticino per parlare con Roland Habisreutinger e chiedergli un consiglio - ci spiega Zorin - A quel punto abbiamo contattato Ivano Zanatta, assistant coach della Dinamo San Pietroburgo in VHL, ed è nata questa occasione».

L’interesse è stato immediato, e così l’attaccante ha trovato un primo accordo con la compagine russa.

«A fine aprile ci sono stati i primi contatti e, dopo un incontro con il ds, mi hanno subito offerto un contratto di prova per luglio e agosto. A fine giugno mi sposterò a San Pietroburgo per i test fisici ed iniziare la preparazione, sono molto felice perché credo che con la Dinamo ci siano tutte le condizioni per progredire e fare bene. In questo periodo cercherò di guadagnarmi un contratto per la prossima o le prossime stagioni».

Insomma una bella chance, presentatasi anche grazie agli amici che Zorin ha conosciuto nelle sue esperienze in Ticino e soprattutto Lugano… dove è cresciuto giocando nei Novizi e negli Juniori Élite prima di fare anche un’esperienza in Prima squadra.

«Certo, ringrazio tanto Roland, sempre presente quando ero a Lugano e sempre pronto ad aiutarmi. La parentesi con la Prima squadra tra regular season e playoff era stata bellissima, l’unico dispiacere è stato non aver vinto il titolo dopo una grande cavalcata».

Il futuro è tutto da scrivere, ma Zorin non vede l'ora.

«Ora dipende tutto da me. Lavoro per guadagnarmi un posto in VHL e sono convinto di farcela. Voglio fare una bella stagione, un passo alla volta. Nel futuro spero di crearmi una chance anche in KHL o tornare in Svizzera, dove ho vissuto bei momenti».

