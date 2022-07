A Lugano c'è un gruppo da (ri)creare

Ma sulle rive del Ceresio è già tempo di preoccuparsi? No, anche se urge tenere alta la guardia. Nelle scorse settimane i sottocenerini hanno salutato in un colpo solo i vari Maric, Custodio, Lavanchy e Lovric, giocatori di assoluto valore in grado di portare tantissimo sia in campo ma anche in spogliatoio. Sebbene il valore tecnico dei nuovi acquisti non si discuta, probabilmente a Cornaredo c'è un gruppo “nuovo” da (ri)fondare, lo stesso che aveva consentito ai ticinesi di festeggiare il successo in Coppa Svizzera e di giungere quarti in campionato. Lo spirito di gruppo, spesso tirato in ballo dal Mister momò, era stata la benzina del Lugano nel campionato scorso. A Cornaredo, in attesa di giornate migliori, bisogna dunque armarsi di pazienza...