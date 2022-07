Il Lugano riparte dal Sion: «La rosa? Ci manca ancora qualcosa, ma stiamo lavorando forte»

Croci-Torti non potrà contare su Facchinetti, Hajrizi e Macek, infortunati di lunga data. Assenti anche Arigoni, Aliseda e Amoura per dei problemi fisici. Al netto degli infortuni, in vista del nuovo campionato la rosa è quasi al completo? «Sappiamo che ci manca ancora qualcosa, ma stiamo lavorando forte. Non è un problema se la rosa a metà luglio non è ancora del tutto completa. L’importante è che chi arrivi a Lugano sia affamato. L’esempio perfetto è Celar, che ha chiuso la scorsa stagione con la convocazione per la Nations League con la sua Slovenia. Non vogliamo giocatori che vengono qui a svernare. Parlando di ruoli cerchiamo ancora un centrocampista e un terzino che possa giocare sia a destra che a sinistra. Ruegg? È stato un grande protagonista della scorsa stagione, ma è il passato».