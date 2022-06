Croci-Torti: «Qui vogliamo soltanto giocatori che hanno fame»

MALLES VENOSTA - Qualche momento lontano da casa non può che fare bene. Ed è così che il Lugano lo scorso 26 giugno è partito in direzione del Trentino Alto-Adige, dove ha trascorso qualche giorno in ritiro a Malles Venosta. Due amichevoli, contro Kaiserslautern e Ingolstadt, per oliare gli ingranaggi e per inserire i nuovi innesti a poco più di due settimane dal via del nuovo campionato.