Croci-Torti ostenta tranquillità in vista della partita dell'anno

LUGANO - Il conto alla rovescia si sta ormai esaurendo. Fra poche ore sarà tempo di Lugano-Lucerna, semifinale di Coppa Svizzera con vista sull'ultimo atto. Dopo due rovesci consecutivi, uno dei quali rumorosissimo sul campo dell'ultima della classe, come arriveranno i bianconeri alla sfida dell'anno?

Scopriamolo attraverso le parole di Mattia Croci-Torti in conferenza stampa (vedi allegato). Sulla negatività degli ultimi giorni il tecnico momò non è preoccupato: «Negli spogliatoi c’è molta positività. Ben venga la pressione e senza dubbio questa partita è meglio giocarla che guardarla dal divano. Sarà un match speciale, non bisogna guardare a quello che abbiamo fatto fin qui. L’aspetto nervoso sarà fondamentale».

Ancora non si sa se Bottani e Maric saranno a disposizione: «Decideremo dopo l’allenamento di oggi. È chiaro che ci sono delle partite in cui vale la pena prendere dei rischi. Questa evidentemente fa parte della cerchia. In porta non svelo chi giocherà».

Cornaredo tornerà a essere esaurito: «È un’emozione forte. È il momento di approfittarne. Ci faremo aiutare dal nostro pubblico, speriamo che fungerà da 12esimo uomo. I miei giocatori meritano una cornice di pubblico simile: da parte nostra cercheremo di far divertire i nostri tifosi».

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)