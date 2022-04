Massimo Immersi inizierà una nuova avventura all’ASF

BELLINZONA - Il Comitato dell’Associazione Team Ticino informa che Massimo Immersi ha deciso di lasciare il proprio incarico quale Direttore e Responsabile Tecnico in seno al Team Ticino ed affrontare una nuova stimolante avventura lavorativa presso l’Associazione Svizzera di Football (ASF). Il ruolo che andrà a ricoprire sarà quello di responsabile delle celle di osservazione FE14 / U15 e della selezione nazionale U15. In particolare, si occuperà di tutto quanto riguarda il processo di selezione che porta alla creazione della prima nazionale giovanile (U15) elvetica.

Si esprime così il presidente del Team Ticino Michele Campana: «Vorrei inizialmente ringraziare Massimo a nome di tutto il Comitato del Team Ticino per l’eccellente lavoro svolto durante i suoi nove anni di impiego con noi. Siamo rattristati di veder partire una figura molto stimata e apprezzata nel settore calcistico giovanile ticinese, ma siamo anche ben coscienti che andrà a ricoprire un ruolo prestigioso per i giovani della nostra nazionale. Ci rallegriamo di poter vedere Massimo progredire ed accrescere la sua carriera nel mondo calcistico, questa situazione ci rende fieri del lavoro che stiamo svolgendo in Ticino e ci fa ben sperare per il futuro».

Massimo continuerà a ricoprire il proprio attuale incarico sino al termine della corrente stagione (fine giugno 2022) collaborando attivamente alla pianificazione della prossima; per nessuna ragione verrà quindi meno l’operatività o la continuità del lavoro dell’Associazione. Non sarà facile trovare un sostituto ma il Comitato ha già tenuto una seduta al fine di pianificare un’adeguata sostituzione.

A Massimo il comitato del Team Ticino "porge già sin d’ora un grande in bocca al lupo per la nuova avventura lavorativa, ringraziandolo di cuore per quanto svolto con passione, impegno e abnegazione in questi anni di attività nel Team Ticino".

TiPress