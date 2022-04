Napoli, che frenata: la Fiorentina fa festa in Campania

NAPOLI - Il Napoli ha scialacquato una grandissima occasione per issarsi (almeno per qualche ora) al comando della classifica di Serie A. Dopo il bel successo di Bergamo, i partenopei sono caduti in casa contro la Fiorentina: 3-2 il risultato finale.

La vittoria in terra campana della Viola è stata griffata dalle reti di Gonzalez (29'), Ikone (66') e dell'ex Basilea Cabral (72'). Di Mertens (58') e Osimhen (83') i sigilli per la squadra di Luciano Spalletti.

In attesa dell'impegno esterno dei rossoneri di Pioli - in campo questa sera a Torino contro Belotti e compagni - la parte alta della classifica recita così: Milan 67 punti, Inter e Napoli 66 (con i nerazzurri che hanno una gara in meno) e Juventus 62.

Grazie a questo successo la Fiorentina - ora settima - ha scavalcato in classifica l'Atalanta, battuta 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo in virtù della doppietta di Traorè e del gol di Muriel.

Nelle altre due partite Genoa-Lazio 1-4 (tripletta di Immobile) e Venezia-Udinese 1-2.

keystone-sda.ch (Alessandro Garofalo)