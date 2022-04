Il Lugano a caccia del terzo posto, pensando (anche) alla Coppa

LUGANO - Domenica pomeriggio il Lugano riceve a Cornaredo il Sion di Paolo Tramezzani. L'obiettivo è chiaro: vincere per continuare a dare la caccia alla top-3 della classifica.

In Ticino giungerà una squadra in crisi, reduce da tre rovesci consecutivi nei quali ha incassato otto reti a fronte di uno solo segnato. Per la sfida di dopodomani il Mister momò non avrà a disposizione Mickaël Facchinetti, la cui stagione è conclusa. In dubbio Maric, mentre i due portieri Baumann e Saipi sono alle prese con alcuni acciacchi. Il primo sicuramente non sarà della partita e sarà out alcune settimane, mentre per il secondo ci sono alcune speranze di recuperarlo.

«Che partita mi aspetto? Tramezzani è un allenatore che cambia molto - le parole di Mattia Croci-Torti - Giocherà in maniera differente visto che hanno un paio di assenze di peso davanti. Dovremo essere bravi nei primi minuti per capire come scenderanno in campo. Il Sion è guidato da un allenatore che la fase difensiva la cura sempre molto bene».

L'allenatore del Lugano non nega che l'impegno di Coppa comincia a farsi sentire... «Da domenica comincia un mini-torneo di 4 incontri in 14 giorni. Dovremo essere lucidi e fare le scelte giuste perché adesso arrivano le partite che contano e bisogna farsi trovare pronti. Ora iniziamo davvero a pensare alla Coppa. Sì, posso dire che farò delle scelte in vista della gara del 21 aprile e sto riflettendo su come gestire al meglio le risorse. Turnover? È una parola che non mi piace, ma la semifinale di Coppa in programma fra un paio di settimane influenzerà un po' le mie scelte».

La conferenza integrale di Mattia Croci-Torti nel video in allegato