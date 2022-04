La Svizzera U21 a Cornaredo in giugno

LUGANO - La Nazionale Svizzera Under 21 giocherà a Lugano la sua ultima partita casalinga dell'attuale campagna di qualificazione verso l’Europeo. Sabato 4 giugno (calcio d'inizio alle ore 19.00), la squadra di Mauro Lustrinelli ospiterà la Bulgaria allo stadio Cornaredo.

«Dopo essere scesi in campo recentemente a Thun e a Losanna, volevamo giocare una partita casalinga in Ticino. Una regione che ci ha sempre dato un grande sostegno», sottolinea il selezionatore Mauro Lustrinelli. «Per me, come ticinese, è naturalmente ancora più bello giocare una partita così importante allo stadio di Cornaredo. Speriamo di poter contare su un pubblico importante per l‘occasione». L'ultima partita dell’Under 21 a Lugano risale all'ottobre 2017 (0-2 contro la Romania).

Quattro giorni dopo la partita su suolo ticinese, l'8 giugno seguirà la trasferta contro la Moldavia. Attualmente l’Under 21 è prima nel gruppo E con 19 punti in otto partite. Sono due i punti di vantaggio rispetto ai Paesi Bassi (la nostra Nazionale ha però disputato una gara in più).

Oltre ai nove vincitori del gruppo, anche la miglior seconda si qualifica direttamente per la fase finale dell’Europeo in Georgia e Romania. Le altre otto seconde classificate disputeranno i playoff per aggiudicarsi gli ultimi quattro pass.

Le informazioni sulla prevendita dei biglietti per la partita contro la Bulgaria a Lugano seguiranno a tempo debito.

Imago