Il Lucerna vuole la salvezza, per il Lugano sarà dura

LUCERNA - Riposato - si fa per dire - durante la sosta per le nazionali, il Lugano è pronto a ricominciare la sua corsa in campionato.

Recuperati 7 punti nelle ultime cinque partite, i bianconeri hanno affiancato al terzo posto della classifica uno Young Boys al quale il cambio in panchina non ha certo fatto bene. Mai ammesso a voce alta, i ticinesi sono ora dunque quasi “costretti” a dichiarare l’obiettivo di una stagione che, partita in modo confuso, sta invece regalando grandi soddisfazioni.

Chiudere in zona Europa è davvero possibile? Allergica agli scontri diretti, la truppa di Mattia Croci-Torti ha saputo costruire le sue (grandi) fortune con le squadre di pari o inferiore livello. Com’è da considerare quel Lucerna che sfiderà, in trasferta, domenica pomeriggio (ore 14.15).

I numeri stagionali dicono che gli svizzerocentrali (che incroceranno il Lugano anche in semifinale di coppa, tra tre settimane) sono un avversario modesto, che ha una difesa perforabile (la seconda peggiore della serie) e un attacco raramente in grado di graffiare. I numeri non sono in ogni caso del tutto sinceri. Non raccontano, per esempio, dell’ottimo lavoro fatto da Mario Frick, capace di riportare serenità e convinzione in uno spogliatoio depresso dopo la prima metà di campionato. Da fine gennaio, pur senza sprintare, il Lucerna ha davvero cominciato a muoversi e, (quasi) cancellata la paura dell’ultimo posto, ha messo nel mirino GC e Sion per quella che sarebbe un’incredibile salvezza. Spinto dai suoi tifosi e aggrappato alle reti di Cumic e dell’ex di turno Abubakar (3 in 9 presenze), contro i bianconeri non si accontenterà dunque di un pari.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)