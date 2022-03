Il Lugano lavora agli ordini di Croci-Torti

LUGANO - Secondo allenamento settimanale per il Lugano il quale, dopo la sudata di lunedì, si è mosso in mattinata agli ordini di Mattia Croci-Torti.

Martedì è giorno di doppia seduta per i bianconeri, che torneranno in campo pure nel pomeriggio. Da domani, mercoledì, a venerdì Sabbatini e soci si impegneranno invece sempre di mattina, per poi chiudere sabato dopo pranzo. Domenica, infine, i ticinesi saranno di scena a Lucerna per il 28esimo turno di Super League.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)