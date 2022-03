Follia in Messico, la Fifa condanna: «Uno shock, violenze inaccettabili»

SANTIAGO DE QUERETARO - Dopo i gravi incidenti avvenuti in Messico, dove un pomeriggio di pura follia è sfociato in scontri durissimi che hanno sconvolto il mondo del pallone (e non solo), è arrivata la condanna della FIFA. «Siamo scioccati per questi tragici incidenti. La violenza è inaccettabile e intollerabile. La FIFA si unisce alla Federcalcio messicana e al CONCACAF nella condanna di questa barbarie e incoraggia le autorità locali a portare rapidamente giustizia».

Una presa di posizione dovuta e doverosa, giunta a seguito degli scontri avvenuti nel corso della partita del Torneo Clausura tra Queretaro e Atlas di Guadalajara. La sfida è stata sospesa al minuto 63, dopo dopo le scene di violenza iniziate sugli spalti e proseguite all'interno dello stadio Corregidora, dove i facinorosi si sono "affrontati" armati anche di sedie, aste di metallo e pure coltelli.

Il bilancio degli scontri (in un primo momento si parlava di 15 morti, notizia poi non confermata) è di almeno 26 feriti, di cui tre in gravi condizioni.

keystone-sda.ch / STR (Sergio Gonzalez)