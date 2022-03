Vittoria pesante per la lepre Zurigo

LOSANNA - Colpo da titolo per lo Zurigo, andato a vincere 2-0 in casa del Losanna nonostante la serata di scarsa brillantezza.

Grandi favoriti della vigilia, i biancoblù hanno faticato in casa del fanalino di coda del campionato. Sono presto passati in vantaggio con Gnonto (3’), ma poi non sono riusciti a legittimare nettamente la loro superiorità, andando a tratti in difficoltà contro un rivale almeno motivato nonostante la situazione (sportivamente) drammatica. I padroni di casa hanno fatto la partita, hanno graffiato dalle parti di Brecher ma… non sono passati. E così con Guerrero, al 69’, lo Zurigo ha chiuso i conti, rendendo ancora più solido il proprio vantaggio in classifica. Ora lo Young Boys, secondo, è a -15. Mancano ancora tante partite, è vero; credere a un recupero comincia tuttavia a essere complicato.

