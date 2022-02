Lugano a mani vuote, il San Gallo fa festa a Cornaredo

LUGANO - Iniziata con un minuto di silenzio in onore dell'ex presidente Tullio Calloni, la sfida di Cornaredo tra Lugano e San Gallo non ha sorriso ai bianconeri, battuti 2-0 e incappati nella seconda sconfitta filata, la terza su quattro match di campionato nel 2022.

Scesi in campo per ripartire dopo il 3-0 incassato al Letzigrund contro la capolista Zurigo, i ticinesi - troppo imprecisi - non sono riusciti nel loro intento. Complicata l'entrata in materia, che ha visto gli ospiti passare in vantaggio già al 5' con Duah. Imbeccato in verticale da Guillemenot, l'attaccante si è presentato davanti a Saipi e ha infilato con freddezza l'1-0.

La reazione del Lugano è arrivata al 12', quando Haile-Selassie ha provato una buona conclusione dal limite dall'aerea. Al 26' Celar ha poi stampato la palla sulla traversa, ma la punta era stata pescata in posizione di fuorigioco. Al 35' ancora il propositivo Haile-Selassie ha chiamato in causa Zigi, che non ha però avuto problemi a disinnescare la conclusione del bianconero.

Con Aliseda gettato nella mischia per dar manforte ai suoi, il secondo tempo è iniziato con i ticinesi a caccia del pareggio. Al 57' l'episodio che avrebbe potuto dare il "La" ad un finale ben diverso. Con Bottani in possesso della sfera, Quintillà è entrato in netto ritardo rimediando un rosso diretto (dopo consulto del Var). In 11 contro 10 il Lugano ha ulteriormente alzato il suo baricentro, inserendo anche forze fresche per andare all'assalto del fortino sangallese.

Non molte però le vere insidie create dai bianconeri. Su tutte una sull'asse Bottani-Muci all'87' e un'altra con lo stesso Bottani al 90', quando Zigi ha risposto presente sul sinistro incrociato del numero 10. In pieno recupero, con il Lugano comprensibilmente sbilanciato in avanti, il San Gallo è ripartito in contropiede e si è procurato un penalty per fallo di Saipi su Stillhart. Dagli 11 metri Görtler ha siglato il 2-0 (94') e scritto la parola fine sull'incontro.

In classifica il Lugano resta fermo al quarto posto con 33 punti, mentre il San Gallo di Zeidler - in risalita - si porta al settimo con 26.

LUGANO - SAN GALLO 0-2 (0-1)

Reti: 5' Duah 0-1; 94' rig. Görtler 0-2.

LUGANO. Saipi; Lavanchy, Ruegg (61' Facchinetti), Daprelà (71' Hajrizi), Ziegler, Haile-Selassie (71' Muci), Sabbatini, Lovric (46' Aliseda), Custodio (79' Durrer), Bottani, Celar.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)