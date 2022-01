Il Lugano abbraccia Milton Valenzuela

LUGANO - Nuovo innesto per il Lugano di Mattia Croci-Torti, che potrà contare anche sul terzino sinistro Milton Valenzuela. Il difensore argentino, in arrivo dai Columbus Crew (MLS), ha firmato fino al 2025.

Ecco il comunicato del club bianconero:

L’FC Lugano comunica di aver sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2025 con il terzino sinistro Milton Valenzuela.

Il difensore argentino, classe 1998, dopo aver disputato 13 partite con il Club Atlético Newell's Old Boys di Rosario, sua città natale, si è trasferito negli Stati Uniti ad inizio 2018 In Major League Soccer ha disputato ben 77 incontri con i Columbus Crew con due reti e otto assist all’attivo

Con la franchigia dell’Ohio, nel 2020 Valenzuela ha vinto la MLS Cup, ovvero la finale del campionato nordamericano, disputata da titolare. L’anno successivo ha vinto la Campeones Cup, de facto una supercoppa tra i campioni nordamericani ed i campioni del campionato messicano, subentrando a partita in corso.

A livello internazionale ha anche registrato dieci presenze nella nazionale argentina U20 e una nella U23. Valenzuela raggiungerà i bianconeri da giocatore svincolato non appena completate le pratiche per il permesso di lavoro. Commenta così il suo arrivo il coordinatore sportivo Carlos Da Silva: «Ci rallegriamo di poter mettere a disposizione di Mister Croci Torti un giocatore che, malgrado la giovane età, abbia già delle esperienze importanti ad alto livello alle spalle. Milton è un difensore esterno molto attivo e moderno. Oltre alle sue qualità umane, si distingue in campo per le sue capacità tecniche e atletiche. Siamo molto felici che Milton possa rinforzare da subito la nostra squadra».

TiPress/archivo