Il San Gallo si sbarazza dei vodesi

LOSANNA - È iniziato con un pesante e preziosissimo successo esterno il girone di ritorno del San Gallo. In trasferta sul campo del Losanna, i biancoverdi di Zeidler si sono imposti 5-1 grazie alle reti di Duah (15', 95'), Gortler (17'), Guillemenot (52') e Toma (92'). Ai vodesi, rimasti in 10 dal 49' per l'espulsione di Kouadio, non è servito il momentaneo 2-1 di Pollero (42').

In classifica il San Gallo - terzultimo - sale a quota 19 punti e scava un bel divario proprio sul Losanna, penultimo con 12.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)