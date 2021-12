Challenge League? Il Breitenrain deve traslocare

BREITENRAIN - Non se ti chiami Breitenrain e stai giocando in Promotion League. Autentici dominatori del campionato (il Bellinzona, secondo della classifica, è lontano dieci punti, lo Stade Nyonnais, terzo, è staccato di dodici, il Chiasso, quarto, è addirittura a “meno diciassette”) i bernesi sanno infatti che non basterà loro collezionare ottimi numeri per programmare una gita in Challenge League. Per approdare nella seconda serie del calcio svizzero servirà loro molto di più. Una casa nuova, per esempio, dato che - novità dicembrina - lo Spitalacker è stato bocciato dalla Swiss Football League.

Pensato e costruito nei primissimi anni del secolo scorso (inizialmente come casa dello Young Boys), adatto ad accogliere 1’500 spettatori e dal 2013 con un campo sintetico, il vecchio stadio non soddisfa i requisiti minimi imposti dalla SFL. Certo, un piccolo margine di manovra i dirigenti del Breitenrain ancora lo conservano; è in ogni caso più una speranza che una reale possibilità. Claudio Engeloch e i suoi sanno bene quel che serve per ottenere la licenza di gioco e sanno anche che impegnarsi a migliorare lo Spitalacker è qualcosa di molto simile a un’impresa. E forse non ne vale la pena.

Alternative? Continuassero a correre in campionato, i bernesi potrebbero semplicemente fare i bagagli e cercare una nuova casa nella quale affrontare la stuzzicante avventura. Anche in questo caso le difficoltà non mancherebbero e sarebbero (quasi) tutte di natura economica. Per sapere quel che accadrà in futuro non si dovrà in ogni caso attendere molto. Entro gennaio una decisione riguardo alla sostenibilità e alla sensatezza di un eventuale trasloco sarà infatti presa. «Arrivassero fino in fondo con questa loro cavalcata, i giocatori si meriterebbero il premio della Challenge League», ci hanno fatto sapere da Berna, dove però - tenuto anche conto del periodo storico - non hanno alcuna intenzione di fare il classico passo più lungo della gamba.

Ti-Press