Il Milan non graffia, il Napoli non perdona

MILANO - Un Milan lento, prevedibile e molto poco incisivo è caduto in casa contro il Napoli.

Lo 0-1 del 90’ - terza sconfitta stagionale per i rossoneri - ha premiato la concretezza dei partenopei i quali, compatti, hanno costruito le proprie fortune sul veloce gol realizzato da Elmas (5’). Con tutta una partita davanti a sé, il Diavolo ha avuto la colpa di non riuscire - come sapeva fare fino a qualche settimana fa - a imbastire una manovra veloce e contemporaneamente incisiva. Per questo alla fine, alzata bandiera bianca (con il giallo di una rete in zona Cesarini annullata a Kessié per fuorigioco di Giroud), si è pure visto agguantare in classifica dalla truppa di Spalletti.

Del capitombolo del Milan ha goduto anche e soprattutto l’Inter, laureatasi campione d’inverno con una partita d’anticipo sulla chiusura del girone d’andata.

