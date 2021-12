Lezione-YB, ma il Lugano merita applausi

LUGANO - Un po’ spompato, non del tutto concentrato, anche poco convinto: l’ultimo Lugano del 2021 ha fatto una magra figura contro lo Young Boys.

Non azzeccare la giornata può capitare, farlo contro chi ha dominato il campionato negli ultimi anni equivale però a una condanna. Possono questi, l’atteggiamento e il pesante passivo, far suonare un campanello d’allarme? Per nulla. Le settimane di corsa folle hanno, semplicemente, svuotato il serbatoio di energie - mentali prima di tutto - dei bianconeri, che all’ultima curva non hanno saputo reagire davanti alla dirompente potenza dei gialloneri. L’unico cruccio di un match che va archiviato in fretta è che… per un po’ Croci-Torti e ai suoi non avranno la possibilità di riscattarsi. E se, spesso, nelle soste fin qui affrontate hanno potuto lavorare con profitto proprio perché riusciti a chiudere i tour de force con un risultato positivo, in questo caso saranno costretti a rimuginare per un po’. Fino alle amichevoli che giocheranno nel ritiro spagnolo a metà gennaio. Oppure, anche, fino alla “rivincita” con lo Young Boys, contro il quale ricominceranno la Super League l’ultimo weekend di gennaio. Ma per parlare di quell’incontro c’è tempo…

Ti-press (Pablo Gianinazzi)