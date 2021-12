Cinismo-Zurigo, la fuga è servita

ZURIGO - Lo Zurigo si è fatto anche il regalo di Natale: ha chiuso il 2021 - dando appuntamento ai suoi tifosi a fine gennaio - con un nuovo successo.

Nella 18esima giornata di campionato i biancoblù hanno piegato 3-1 un San Gallo generoso ma sfortunato e impreciso, incapace di concretizzare una buona percentuale delle occasioni costruite. Invece Brecher si è disperato solo al 7’, per un autogol di Omeragic, riuscendo per il resto a chiudere la sua porta. In svantaggio e a tratti meno brillante del solito, lo Zurigo non si è mai perso d’animo, riuscendo lentamente a risalire la china. Il pari è arrivato al 28’, firmato da Ceesay, poi sono stati Kramer (78’) e Kamberi (86’) a sigillare un sorpasso che è valso la fuga.

Pur con una partita in meno, il Basilea è lontano otto lunghezze da Marchesano e soci, il Lugano addirittura dieci. Al Letzigrund vivranno festività estremamente serene.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)